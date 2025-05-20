Ушаков: Трамп восхищен победой русских во Второй мировой войне
Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным отметил огромный вклад, который внесли русские в победу над нацистами во Второй мировой войне. Об этом во вторник, 20 мая, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
По словам чиновника, глава Белого дома рассказал, что многие его сограждане не верят в то, что именно русские солдаты принесли наибольшую жертву для защиты мира от фашисткой угрозы.
— Трамп поделился, что... факт остается фактом: русские принесли в жертву свои жизни больше всех, — передает слова Ушаков ТАСС.
При этом в начале мая Трамп заявил, что США сделали «намного больше других стран» для победы союзников над Германией во Второй мировой войне. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ответ на это ему напомнила, что 32-й президент США Франклин Рузвельт, который руководил страной в период боевых действий, говорил о решающем вкладе СССР над Германией.
Депутат Государственной думы Андрей Колесник в этом контексте также напомнил, что американские власти после окончания Второй мировой войны «забрали» к себе видных представителей Третьего рейха, в том числе главу немецкой разведки Рейнхарда Гелена и приближенных пропагандиста Йозефа Геббельса.