Ушаков: Трамп восхищен победой русских во Второй мировой войне

Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным отметил огромный вклад, который внесли русские в победу над нацистами во Второй мировой войне. Об этом во вторник, 20 мая, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

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По словам чиновника, глава Белого дома рассказал, что многие его сограждане не верят в то, что именно русские солдаты принесли наибольшую жертву для защиты мира от фашисткой угрозы.

— Трамп поделился, что... факт остается фактом: русские принесли в жертву свои жизни больше всех, — передает слова Ушаков ТАСС.

При этом в начале мая Трамп заявил, что США сделали «намного больше других стран» для победы союзников над Германией во Второй мировой войне. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ответ на это ему напомнила, что 32-й президент США Франклин Рузвельт, который руководил страной в период боевых действий, говорил о решающем вкладе СССР над Германией.

Депутат Государственной думы Андрей Колесник в этом контексте также напомнил, что американские власти после окончания Второй мировой войны «забрали» к себе видных представителей Третьего рейха, в том числе главу немецкой разведки Рейнхарда Гелена и приближенных пропагандиста Йозефа Геббельса.