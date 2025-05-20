Захарова прокомментировала спектакль Зеленского с попыткой сорвать переговоры

Спектакль Владимира Зеленского с попыткой сорвать переговоры в Стамбуле с треском провалился, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Обитатели Банковой наверное полагали, что перенос переговоров может вынудить Москву отказаться от их проведения. В итоге, устроенный Зеленским спектакль и тут с треском провалился», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Зеленскому всё равно пришлось направить украинскую делегацию на переговоры с Россией.

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