Захарова: спектакль Зеленского с попыткой сорвать переговоры провалился

RT на русском

Спектакль Владимира Зеленского с попыткой сорвать переговоры в Стамбуле с треском провалился, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова прокомментировала спектакль Зеленского с попыткой сорвать переговоры
© РИА Новости

«Обитатели Банковой наверное полагали, что перенос переговоров может вынудить Москву отказаться от их проведения. В итоге, устроенный Зеленским спектакль и тут с треском провалился», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Зеленскому всё равно пришлось направить украинскую делегацию на переговоры с Россией.

На Украине назвали шесть предательств Зеленского

Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук назвал Владимира Зеленского препятствием для достижения мира на Украине.

Политика
Владимир Зеленский
Мария Захарова
МИД России
Верховная Рада
Москва
Стамбул
Украина