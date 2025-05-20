Политолог, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером высказался об итогах телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Эксперт отметил, что в ходе беседы глав государств были установлены рамки для переговоров Москвы и Киева касательно урегулирования украинского конфликта, исключающие участие в них представителей европейских стран.

Это был уже третий по счету телефонный разговор между руководителями России и США, и главным здесь является то, что диалог возможен, что он ведет к конкретным результатам, ведет к лучшему пониманию сторонами друг друга. Судя по имеющейся информации, разговор в основном был посвящен урегулированию конфликта на Украине. И если посмотреть на отклики американской стороны, то можно отметить, что они совпадают с откликами российской стороны о том, что необходимо налаживать диалог между Россией и Украиной. В этом у нас с Соединенными Штатами единое мнение. Также необходимо отметить, что это должен быть именно диалог, а не своего рода конференция, которую пытались инициировать страны Европы. Ранее европейские представители говорили, что им необходимо присутствовать на переговорах, что перед ними нужно держать отчет, что они будут выступать в качестве тех, кто будет оценивать результаты контактов. При этом из разговора между российским и американским президентами явствует, что обе стороны сходятся в том, что участниками переговоров должны быть только Россия и Украина. Трамп акцентировал внимание на том, что Москва и Киев лучше других понимают суть конфликта, лучше других знают друг друга и лучше других видят, куда им надо двигаться. На мой взгляд, это важно. Это устанавливает рамки для переговоров с Украиной. Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

В ходе телефонного разговора Путин подчеркнул готовность России работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре, напомнил специалист.

«В переводе с латыни слово «меморандум» означает «то, о чем следует помнить», а в практическом смысле здесь идет речь о своего рода плане. Со стороны России было справедливо подчеркнуто, что нужен двусторонний меморандум о том, куда и как двигаться. То есть тут необходимо назвать цели и определить вехи движения. Американская сторона не опровергала такое понимание, поэтому есть все основания считать, что сейчас мы можем переходить к практическим делам. А если к нам будут какие-то вопросы, то тут есть договоренность, согласно которой разговор между Россий и Украиной ведется именно этими странами, а не между Россией и каким-то сообществом. И Трамп уже довел это понимание до руководителей ведущих европейских стран. На мой взгляд, для них это исключает возможность какой-то своей интерпретации ситуации», - отметил Оленченко.

После переговоров Путина и Трампа российская и украинская стороны должны переходить к реализации достигнутых в Стамбуле договоренностей, добавил эксперт.

«Как известно, первый шаг – это обмен пленными в формате «1000 на 1000». Второй шаг – это представление в письменном своего видения возможного прекращения огня в будущем, а также видения того, как должны вестись переговоры», - сказал он. «Я позитивно оцениваю результаты переговоров. Во многом стороны совпадают. А там, где они не совпадают, мы будет продолжать проводить разъяснительную работу и доводить свое понимание того, как должен быть урегулирован украинский конфликт», - заключил эксперт.

Лидеры европейских стран, которые провели разговор с Дональдом Трампом после его телефонных переговоров с Владимиром Путиным, оказались удивлены нежеланием Вашингтона вводить новые санкции против Москвы. Об этом ранее сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источник.