Раскрыты подробности второго раунда российско-украинских переговоров

Руководитель Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, какие темы планируется обсуждать в ходе второго раунда переговоров России и Украины. Среди тем будут внеблоковый статус Украины, реальное прекращение огня и конкретные сроки подготовки меморандума, сообщает ТАСС.

Вопрос о форме меморандума и, в частности, языке, на котором он будет написан, Слуцкий назвал преждевременным.

Второй раунд будет важен "прежде всего по содержанию", сказал депутат, заявив, что сейчас "нужно бороться за содержание", и на счету "каждый день и каждая неделя".