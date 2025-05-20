Путин рассказал Трампу о предотвращенном теракте на Красной площади

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом рассказал ему о предотвращенном теракте в районе Кремля и Красной площади.

Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«В ночь с 6 на 7 мая Украина выпустила по территории России 524 беспилотника, а также британские дальнобойные ракеты Storm Shadow, причем большая часть летела на Москву. Практически все они были сбиты. Также тогда были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре Москвы, в районе Кремля и Красной площади», — рассказал представитель Кремля.

Раскрыта стратегия Путина при разговоре с Трампом

Ушаков отметил, что российский лидер в разговоре с президентом США подчеркнул значение празднования 80-летия Победы в Великой отечественной войне.