Опубликовано предсказание Жириновского о переговорах Путина и Трампа

В сети появилось предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского относительно возможных переговоров между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Фрагмент выпуска программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» за 2019 год опубликовал блогер Кирилл Федоров.

В этом выступлении Жириновский предположил, что стороны могут достигнуть договоренности по вопросу Украины. По его словам, США могут признать российский суверенитет над Новороссией, что позволит Трампу наладить отношения с Москвой.

При этом Жириновский утверждал, что Трамп продолжит давление на Европу, к которой он, как выразился политик, испытывает неприязнь.

Так называемые предсказания Жириновского — это отрывки из его выступлений и заявлений, основанные на анализе политической ситуации. В ЛДПР их активно используют как доказательство его дальновидности, подчеркивая, что в этих прогнозах нет мистики, передает Telegram-канал Федорова.

Раскрыта стратегия Путина при разговоре с Трампом

Одному из самых эпатажных политиков России — Владимиру Жириновскому — 25 апреля могло бы исполниться 79 лет. 28 апреля его загранпаспорт продали на аукционе за 1,1 миллиона рублей, а на днях было опубликовано новое пророчество. Эксперт крупного российского аналитического агентства, политолог, историк спецслужб Нурлан Абдрашитов рассказал «Вечерней Москве», каким образом Жириновский мог предугадать ход мировых событий.