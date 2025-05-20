Сенатор Совета Федерации РФ Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Европейский союз (ЕС) в его нынешнем виде находится под контролем тех, кого президент США Дональд Трамп победил на выборах в ноябре прошлого года, и для них Россия неприемлема в любом виде.

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Так он прокомментировал договоренность стран ЕС усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора президента России Владимира Путина с Трампом.

По словам Климова, Евросоюз до сих пор находится под контролем неолибералов из демократической партии США, чьи агенты, фонды, структуры и механизмы все еще работают на европейском пространстве, и через эти рычаги продолжается управление.

Как заметил сенатор, «вашингтонская закулиса» с одной стороны продолжает борьбу с Россией, которая для нее «неприемлема как цивилизация», а с другой стороны она пытается ослабить американского лидера Трампа.

Собеседник издания обратил внимание на то, что отсюда следуют действия руководителей многих стран Евросоюза и брюссельской бюрократии, продолжающих нагнетать международную обстановку и мешать налаживанию процесса установления долгосрочного мира как в Восточной Европе, так и на всем континенте.