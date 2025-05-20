Лавров дал оценку отказу Киева от пасхального перемирия

Lenta.ru

Для России не было удивительным то, что Украина проигнорировала пасхальное перемирие и инициативу перемирия ко Дню Победы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Он рассказал, что в истории были случаи, когда противоборствующие стороны договаривались о временном пасхальном прекращении огня. Дипломат заключил, что Киев проигнорировал инициативы перемирия, что не удивительно ни для России, ни для «объективных наблюдателей со стороны». Он также добавил, что с 2014 года Киев истребляет все, что так или иначе связано с Россией.

Ранее Лавров сообщил, что Россия не бросит православных людей Украины в беде и будет бороться за восстановление прав канонической церкви. По его словам, РФ добьется того, каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях.

Лавров раскрыл детали вокруг звонка Путина Трампу

До этого глава МИД Владимир Путин подтвердил американскому коллеге Дональду Трампу намеренность Москвы на мирное урегулирование.

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