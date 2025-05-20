За время своего пребывания на посту президента Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одно обещание, подчеркнул в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Он ничего не выполнил, более того, он сделал ровно всё наоборот. Он обещал дать спокойную жизнь русскоязычному населению и даже обратился к ним на русском языке, который он и знает... Ничего этого не произошло, он начал террор своего населения. Он, по сути, подтолкнул Украину к вооружённому конфликту с Россией. Я думаю, что-то, что происходит сейчас на Украине, это во многом «заслуга» этого комика из «Квартал 95», — отметил сенатор.

Как подчеркнул парламентарий, Зеленский опозорил память своего деда — участника Великой Отечественной войны.

«Он предал память миллионов украинцев, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом и превратил Украину в неонацистское государство. Я думаю, что это цепь преступлений, которые совершил Зеленский, и рано или поздно ему придётся отвечать перед народом этой страны», — заключил Джабаров.

Ровно шесть лет назад состоялась инаугурация Владимира Зеленского.

Он назвал своей главной задачей прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.

По словам Зеленского, он готов на всё, чтобы остановить конфликт в регионе.

Кроме того, он заявил, что «всем, кто готов строить новую, сильную, успешную Украину».