Лавров: Россия не оставит в беде православных украинцев
Россия не бросит в беде православных людей Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.
Как подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства, "Россия добьется того, чтобы законные права православных украинцев уважались, а каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях".
Глава МИД отметил, что трагичным и в то же время наглядным примером человеконенавистнической сущности киевского режима стало многолетнее гонение на крупнейшую конфессию страны - Украинскую православную церковь, которая вплотную подведена к юридической ликвидации.
"Не прекращаются захваты храмов, вандализм, нападения на священников и прихожан", - напомнил Лавров.
Свидетельством такой политики служат надругательства над чувствами верующих путем организации киевскими властями так называемых работ по инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых в главной обители страны - Киево-Печерской лавре.
"Эти кощунства осуществляются при попустительстве и даже поддержке многих стран Европы, где поднимают головы призраки неонацизма и сатанизма", - констатировал глава российского МИД.