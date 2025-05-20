Лавров: Россия не оставит в беде православных украинцев

Россия не бросит в беде православных людей Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.

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Как подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства, "Россия добьется того, чтобы законные права православных украинцев уважались, а каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях".

Глава МИД отметил, что трагичным и в то же время наглядным примером человеконенавистнической сущности киевского режима стало многолетнее гонение на крупнейшую конфессию страны - Украинскую православную церковь, которая вплотную подведена к юридической ликвидации.

"Не прекращаются захваты храмов, вандализм, нападения на священников и прихожан", - напомнил Лавров.

Свидетельством такой политики служат надругательства над чувствами верующих путем организации киевскими властями так называемых работ по инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых в главной обители страны - Киево-Печерской лавре.