Инициатива об обмене пленными с Украиной, о которой договорились в рамках переговоров в Стамбуле, была российской. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, Россия «приняла запрос к сведению».

При этом советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина не удовлетворена переговорами в Стамбуле между российской и украинской делегациями.