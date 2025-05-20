Раскрыта стратегия Путина при разговоре с Трампом

Президент России Владимир Путин знает, что у главы Белого дома Дональда Трампа есть торговые интересы, которыми российский лидер апеллировал в телефонном разговоре.

Такое мнение выразил бывший посол Германии в Москве Рюдигер фон Фрич в интервью Tagesschau.

«Я бы определенно предположил, что Путин чувствует свое превосходство (...). Он знает одно: у Трампа есть торговые интересы. Примечательно, что после разговора Трамп вновь говорил в первую очередь об американских и российских экономических интересах, которым он обещает золотое будущее. И Путин это видит. Он видит доллары в глазах Трампа», — заявил дипломат.

По словам фон Фрича, российский лидер может полагать, что его американский коллега намерен как можно скорее разрешить украинский кризис «любой ценой, поскольку считает его обузой для США и готов пожертвовать многим ради прекращения конфликта, а именно интересами Украины и европейской безопасностью».

Зеленский «умолял» Трампа об одной вещи после его разговора с Путиным

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что европейские официальные лица и дипломаты оценили телефонный разговор Путина и Трампа как крупную победу для России, а также выразили опасения, что США могут отказаться от поддержки Украины.