Лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку американский лидер не собирается переходить в лагерь сторонников продолжения боевых действий, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Главы государств ЕС до сих пор придерживаются мнения о том, что России можно нанести стратегическое поражение, но президент США считает иначе, что показала его беседа с Путиным, сообщил Пушков в своем Telegram-канале.

«Более того, он убежден, что это невозможно, а Киеву надо было в свое время сделать все, чтобы избежать войны с Россией. В ней, убежден Трамп, Украина может только проиграть. То есть одержимость европейцев Украиной входит в очевидное противоречие с прагматизмом Трампа», – пояснил сенатор.

Европейские столицы и Киев пытаются переманить главу американской администрации в «стан войны» и прямой конфронтации с Россией, чтобы воссоздать единый антироссийский фронт.

Но Трамп несколько раз продемонстрировал, что не собирается так поступать, что вызывает «острое разочарование» у европейцев, заметил Пушков.

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Также президент США не желает втягивать свою страну в острую фазу «новой холодной войны», поскольку она будет невыгодна Вашингтону.

«Он не верит в победу ни в горячей, ни в холодной войне против России», – заключил сенатор.

Ранее американский президент сообщил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером.

При этом страны ЕС решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.