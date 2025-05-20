Экс-глава «Роскосмоса» Борисов получил новую должность

Экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назначен сенатором Совета Федерации от Архангельской области.

Как говорится на правовом портале, соответствующий указ подписал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Сам глава региона в своём Telegram отметил, что решение принято в рамках формирования нового состава Совета Федерации.

«Уверен, что опыт Юрия Ивановича, его глубокое понимание процессов в оборонно-промышленном комплексе, науке и высоких технологиях, будет востребован в интересах Архангельской области на федеральном уровне», — подчеркнул Цыбульский.

Бывший глава «Роскосмоса» может стать сенатором

Он также выразил уверенность, что назначение Борисова сенатором открывает новые возможности для продвижения интересов Архангельской области — в промышленности, науке, инфраструктуре и в реализации арктической повестки.