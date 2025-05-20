Названа дата выборов депутатов Госдумы

Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев рассказал, когда состоятся выборы депутатов Государственной думы России. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Булаев назвал дату выборов депутатов Госдумы и сообщил, что они состоятся 20 сентября 2026 года.

«Двадцатого сентября, по закону, третье воскресенье сентября», — заявил замглавы ЦИК.

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Ранее стало известно, что дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко войдет в список кандидатов от партии на выборах в Госдуму в 2026 году. Предполагается, что она может занять в списке второе место, сразу после действующего главы ЛДПР Леонида Слуцкого.