Песков сообщил об обсуждении в разговоре Трампа и Путина темы контакта с Зеленским

Лидеры России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсуждали продолжение прямых контактов РФ и Украины, в том числе на высшем уровне, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов, обсуждалась ли в ходе разговора возможная организация двусторонней встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским при посредничестве Вашингтона, Песков сказал, что тема прямого контакта и тема продолжения прямых контактов России и Украины обсуждалась. Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что встреча обсуждалась на личном уровне.

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20 мая Песков заявил о воссоздании контактов между Россией и Украиной. По его словам, уже это само по себе важно на текущем этапе переговоров между сторонами.

19 мая помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп во время телефонного разговора договорились продолжить диалог по всем вопросам, в том числе по Украине, а также допустили проведение личной встречи.

Ранее Трамп заявил о готовности Ватикана принять переговоры по Украине.