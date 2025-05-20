В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников

Мошенники рассылают фейковые письма с предложением проверить график отключения горячей воды с целью похитить персональные данные. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

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Он отметил, что ему поступает много жалоб на подобные действия мошенников.

«Ссылки в таких письмах ведут на так называемые фишинговые сайты, ворующие персональные и банковские данные. Вещь крайне опасная, особенно в сезон отключения воды — с мая по август», — пояснил он.

Кража персональных данных позволит мошенникам оформить кредиты на жертву. Колунов призвал граждан быть бдительными.

Мошенники начали рассылать в Московской области поддельные квитанции ЖКХ

Недавно кемеровский пенсионер поверил в легенду мошенников об иностранных переводах, отдал аферистам все накопления и едва не выставил на продажу квартиру. Мужчина отдал злоумышленникам порядка 9 млн рублей.

Житель Бурятии же отдал мошенникам еще больше. Он поверил в быстрый заработок на инвестициях и остался без денег и имущества. В общей сложности он перевел мошенникам 24 млн рублей.

Ранее девушка по указке мошенников попыталась ограбить заправку в Красноярском крае.