Песков сделал громкое заявление по переговорам с Украиной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о воссоздании контактов между РФ и Украиной. Его слова приводит ТАСС.

«Контакты сейчас осуществляются между россиянами и украинцами», — заявил он.

По словам Пескова, уже это само по себе важно на текущем этапе переговоров между сторонами.

В Кремле рассказали о сроках подготовки меморандума России и Украины

19 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может подписать с РФ меморандум об урегулировании конфликта. При этом в 2022 году он же подписал закон о запрете переговоров с Россией в период правления президента Владимира Путина.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились обменяться конкретными предложениями по прекращению огня. При этом четких сроков обмена планами РФ и Украины о прекращении огня пока не появилось. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп заявил о готовности Ватикана принять переговоры по Украине.