Путин назвал способ урегулирования конфликта на Украине

Чтобы урегулировать конфликт на Украине, необходимо найти компромисс, который устроит обе стороны.

Таким мнением поделился президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны», — сказал российский лидер.

Он отметил, что Москва не меняла своей позиции и для нее самое главное — это устранение первопричин конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта. Он отметил, что условия для начала российско-украинских переговоров будут согласованы двумя сторонами.

Российский лидер отмечал, что Москва готова работать с Киевом над созданием меморандума о будущем мирном договоре.