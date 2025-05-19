Ушаков: Трамп эмоционально говорил о перспективах отношений РФ и США

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в беседе с президентом России Владимиром Путиным эмоционально высказывался о перспективах отношений РФ и США, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом пишет РИА Новости.

Телефонные переговоры лидеров России и США прошли в понедельник, 19 мая. Стороны обсудили варианты решения украинского кризиса, двусторонние экономические отношения.

«Президенты также достаточно подробно говорили о будущем наших отношений. Причем президент Трамп, я могу это сказать, довольно-таки эмоционально высказывался о перспективах этих отношений», — отметил Ушаков.

По его словам, глава США подчеркивал, что выступает за взаимоуважительные, взаимовыгодные отношения с Россией, учитывая ее роль в мире, учитывая то место, которое она занимает в экономике.

В частности, Трамп обратил особое внимание на то, что перспективы двусторонних отношений после урегулирования конфликта «выглядят впечатляюще», пояснил Ушаков.