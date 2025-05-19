Путин рассказал, что делает человека счастливым

Счастье человеку приносит гармония. Об этом, беседуя с учениками новой музыкальной школы "Сириуса" в Сочи, рассказал президент РФ Владимир Путин.

"Музыка - ведь это гармония. А гармония - это то, присутствие чего в человеке делает его счастливым в конечном итоге", - подчеркнул глава государства.

Музыка формирует личность, мировоззрение, отношение к окружающему миру и к себе, сказал президент, если она - часть жизни с детства. То же самое относится и к живописи, уверен он.