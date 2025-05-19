Песков рассказал о наличии у Путина закрытой связи

Президент России Владимир Путин независимо от местоположения имеет всю необходимую инфраструктуру связи, в том числе закрытую. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, находясь в образовательном комплексе «Сириус» в Сочи.

«Президент, где бы он ни находился, он обладает всей инфраструктурой связи. И связи открытой, и связи закрытой, предназначенной для конфиденциальных переговоров, и в том числе межгосударственных», — прокомментировал это Песков.

Стало известно, откуда Путин ведет телефонные переговоры с Трампом

Он отметил, что между РФ и США существует так называемая «красная линия» — защищенная линия, которая позволяет вести переговоры «по самым чувствительным вопросам».