Путин выразил сожаление, что никогда не играл на фортепиано

Российский лидер Владимир Путин признался, что никогда не играл на фортепиано и жалеет об этом. Он рассказал об этом на встрече с воспитанниками музыкальной школы в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

«Я, к сожалению, не играл на фортепиано никогда. И сожалею об этом, потому что это, конечно, обогащает», — приводит его слова РИА Новости.

Как заметил Путин, музыка и живопись, если с детства являются частью жизни человека, формируют личность и мировоззрение, его отношение к окружающему миру и к себе.

Ране пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин 19 мая будет работать в Сочи и посетит «Сириус».

В 2017 году российский лидер рассказывал, как однажды пианист Денис Мацуев опознал его по исполнению «Мурки».