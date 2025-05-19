В Кремле раскрыли реальную позицию Трампа по кризису на Украине

Глава США Дональд Трамп, в отличие от ряда лидеров стран ЕС, придерживается нейтральной позиции по вопросу конфликта на Украине, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать высказывания американского политика о конфликте на Украине.

«У них [лидеров стран ЕС] расчет на то, чтобы склонить Трампа к своей позиции. Если позиция Трампа все-таки достаточно нейтральная, и он действительно занимается вопросами урегулирования, у них позиция откровенно проукраинская», — заметил Песков.

Пресс-секретарь предположил, что основная траектория работы европейских стран «направлена на то, чтобы обломать Россию во всем».

Трамп выступил с заявлением после разговора с Путиным

Песков подчеркнул, что оказывать реальные посреднические услуги в контексте конфликта может только человек, сохраняющий одинаковую дистанцию по отношению к каждой из сторон.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что урегулирование украинского конфликта связано с большим количеством нюансов, которые следует обсуждать.