Путин рассказал студентам о любви

Владимир Путин рассказал о любви ученикам музыкальной школы образовательного центра "Сириус". Один из студентов спросил президента России, какими качествами должен обладать современный художник для того, чтобы общество его услышало.

По словам Путина, ценность библейская - она одна: самое главное - любовь. Любовь к своему делу, к миру, к людям, которые тебя окружают. Российский лидер отметил, что художник должен сам чувствовать, что им движет, что он хочет донести до зрителей: не просто красиво что-то изобразить, а донести до людей свое отношение к объекту картины.

Важен сам художник, его отношение к миру. Показать это зрителю нелегко, надо иметь соответствующий талант. Это самое главное, самое сложное, но самое дорогое, приводит слова президента ТАСС.