Путин рассказал детям, что отпустил бы золотую рыбку
Президент России Владимир Путин рассказал ученикам образовательного центра "Сириус", что выпустил бы золотую рыбку на свободу по экологическим соображениям.
Отвечая на вопрос ученицы центра, он подчеркнул, что предпочитал бы ставить цели и достигать их собственными усилиями, не прибегая к волшебным помощникам. Путин считал бы неправильным обременять рыбу выполнением желаний и предпочел бы самому формулировать цели и идти к их достижению.
Президент убежден, что успех не приходит сам по себе, а требует упорного труда и усилий. Об этом он также заявил в беседе с учениками "Сириуса". Путин подчеркнул, что для достижения максимальных результатов необходимо сочетать природные способности и усердную работу. Он отметил, что вопрос о влиянии природных качеств на лидерство остается открытым и требует исследований генетиков. Талант, безусловно, передается по наследству, но без труда и постоянных усилий его трудно раскрыть в полную силу, констатировал он.
Президент привел в пример композитора Вольфганга Амадея Моцарта, чей успех сопровождался тяжелым трудом и настойчивостью. По его словам, история музыки полна примеров, когда таланты преодолевали трудности и показывали удивительное трудолюбие, что становилось основой их достижений.
Между тем Путин также признался, что никогда не играл на фортепиано и сожалеет об этом.