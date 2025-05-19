Путин рассказал детям, что отпустил бы золотую рыбку

Президент России Владимир Путин рассказал ученикам образовательного центра "Сириус", что выпустил бы золотую рыбку на свободу по экологическим соображениям.

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Отвечая на вопрос ученицы центра, он подчеркнул, что предпочитал бы ставить цели и достигать их собственными усилиями, не прибегая к волшебным помощникам. Путин считал бы неправильным обременять рыбу выполнением желаний и предпочел бы самому формулировать цели и идти к их достижению.

Президент убежден, что успех не приходит сам по себе, а требует упорного труда и усилий. Об этом он также заявил в беседе с учениками "Сириуса". Путин подчеркнул, что для достижения максимальных результатов необходимо сочетать природные способности и усердную работу. Он отметил, что вопрос о влиянии природных качеств на лидерство остается открытым и требует исследований генетиков. Талант, безусловно, передается по наследству, но без труда и постоянных усилий его трудно раскрыть в полную силу, констатировал он.

Президент привел в пример композитора Вольфганга Амадея Моцарта, чей успех сопровождался тяжелым трудом и настойчивостью. По его словам, история музыки полна примеров, когда таланты преодолевали трудности и показывали удивительное трудолюбие, что становилось основой их достижений.

Между тем Путин также признался, что никогда не играл на фортепиано и сожалеет об этом.