Путин раскрыл детали разговора с Трампом о конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным отметил, что Россия, по его мнению, настроена на мирное разрешение украинского конфликта. Об этом заявил российский президент по итогам беседы, его слова передает ТАСС.

«И со своей стороны [Трамп] отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, и мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру», — сказал Путин.

Ранее появилась информация, что телефонные переговоры президентов России и США завершились и продлились более двух часов.