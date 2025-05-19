В Госдуме прокомментировали законопроект США о санкциях против России

Москва желает устранить первопричины украинского конфликта и заключить прочный мир без возможных лазеек в соглашении, поэтому бесполезно давить на Россию санкциями, разъяснил депутат Госдумы Алексей Чепа. Об этом пишут «Известия».

Накануне западные СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп может поддержать законопроект о санкциях против России, которые ранее предложил сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

В перечне предлагаемых санкций — пошлины в размере 500% на импорт из стран, продолжающих закупать у России газ, нефть и уран.

«Хочу сказать, что давить и шантажировать Россию сегодня бесполезно. Россия отстаивает интересы мира, и в первую очередь для нас самое главное, чтобы те причины, которые привели к этому, все-таки не повторялись», — отметил Чепа.

Белый дом высказался о введении новых санкций против России

Парламентарий заметил, что ограничительные меры не улучшают жизнь россиян, не улучшают экономическое положение страны. Вместе с тем, подчеркнул он, Западу не следует пугать Россию санкциями.

*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.