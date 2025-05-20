Трамп назвал Путина приятным джентльменом

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным назвал его «приятным джентльменом». Об этом сообщает РИА Новости.

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На торжественном ужине в Белом доме Трамп также высказался о прошедшем диалоге и отметил прогресс.

«Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин. У нас, вообще-то, был хороший разговор, мы достигли прогресса», — подчеркнул он.

Белый дом анонсировал скорую встречу Трампа и Путина

19 мая состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Диалог продолжался более двух часов. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».