Стало известно, откуда Путин ведет телефонные переговоры с Трампом

Журналист Александр Юнашев рассказал о том, откуда президент России Владимир Путин ведет телефонные переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает Life.ru.

По словам Юнашева, Путин разговаривает с Трампом из детской музыкальной школы. При этом журналист объяснил, что президент просто не успел добраться до своей резиденции.

Помимо этого, Юнашев также встретил в музыкальной школе виолончелиста Сергея Ролдугина. На вопрос о том, какое бы музыкальное произведение тот выбрал в качестве саундтрека для переговоров Путина и Трампа, тот ответил «начало первого концерта Чайковского».

«Это сразу отвечает на все вопросы: что такое Россия, что такое талант, какое место Россия занимает в мире», — заявил Ролдугин.

Ранее в Кремле раскрыли подробности предстоящего разговора Путина и Трампа.