Песков заявил о наличии нюансов в вопросе урегулирования украинского конфликта

Москва готова к длительной работе по выработке решения украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Журналисты попросили представителя Кремля рассказать, как идут переговоры по урегулированию украинского кризиса.

«Предстоит достаточно кропотливая и, может быть, по каким-то направлениям длительная работа. Урегулирование связано с большим количеством нюансов, которые нужно обговаривать. И российская сторона к этой работе готова», — отметил Песков.

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп «устал» от переговоров по разрешению украинского кризиса.

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По ее словам, американский лидер и его команда приложили огромные усилия, чтобы разрешить этот конфликт, который начался з-за слабости предыдущей администрации.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, в свою очередь, что ситуация с переговорами по Украине «зашла в тупик». В связи с этим, уточнил он, Трамп решил позвонить президенту России Владимиру Путину и обговорить с ним детали по мирной сделке.