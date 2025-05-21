Лавров раскрыл планы Запада в отношении Украины

Предложения о прекращении огня на Украине без предварительных условий направлены на создание условий для дополнительного вооружения Киева, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров заявил, что западные призывы к прекращению огня на Украине преследуют цель обеспечить Киеву дополнительное вооружение, передает ТАСС.

На пресс-конференции после переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном глава МИД отметил, что некоторые западные представители под урегулированием конфликта подразумевают лишь приостановку боевых действий без предварительных условий, чтобы в спокойной обстановке довооружить Украину и укрепить ее оборону.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков опроверг обсуждение сроков прекращения огня между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

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