Подход «перемирие — а там посмотрим» в процессе урегулирования конфликта с Украиной больше не пройдет, заявил в ходе выступления в Российско-армянском университете глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

Министр напомнил, что в 2022 году Россия парафировала принципы урегулирования, предложенные украинской делегацией во время переговоров в Стамбуле.

«Мы с ними согласились. Их парафировали — и мы, и украинцы. А потом Запад запретил подписывать договор на основе этих самых принципов. Поэтому сейчас, когда нам говорят: «Давайте перемирие — а там посмотрим», — нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим», — отметил Лавров.

Дипломат заметил, что под прекращением огня на Западе подразумевают возможность довооружить Киев, чтобы «Украина могла укрепить оборонительные позиции».

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен сообщил, что перемирие с Украиной даст ей время на перевооружение.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен также предположил, что Киев использует возможное прекращение огня для перевооружения.