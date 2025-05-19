В Госдуме раскрыли, как Папа Лев XIV может помочь в конфликте на Украине

Лидер партии «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил, что новый папа римский Лев XIV может помочь урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает RT.

По словам Миронова, новый понтифик может помочь мирному процессу, но для этого ему необходимо будет оказать давление на Украину. Как объяснил собеседник издания, урегулирование украинского конфликта невозможно до тех пор, пока в стране проходят притеснения прихожан Украинской православной церкви. Помимо этого Миронов также заявил, что желание остановить эти притеснения являются одной из причин начала СВО.

«Поэтому именно Владимиру Зеленскому должны быть адресованы слова о мире на Украине, поскольку он является главным препятствием к прекращению конфликта», — заявил Миронов.

Он также добавил, что Россия требует «прекратить насилие над нашими братьями, которые больше тысячи лет исповедуют православие на Украине».

«Если Папа Римский действительно хочет помочь мирному процессу, то ему начать стоит с вразумления безбожника Владимира Зеленского — пусть покается за ложь и предательство народа Украины и освободит страну от своей диктатуры», — добавил он.

Ранее Миронов прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле.