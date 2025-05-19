Хинштейн предложил подрядчику школы, где рухнул потолок, продать почку

Врио главы Курской области Александр Хинштейн посетил Новокасторенскую среднюю школу, где вскоре после ремонта обрушился потолок. Во время визита в понедельник, 19 мая, он провел беседу с подрядчиком, выполнявшим работы.

Капитальный ремонт школы провели в 2023 году в рамках национального проекта, но уже через год потолок спортзала на втором этаже обрушился. В результате никто не пострадал.

Экспертиза выявила ошибки в проектировании и монтаже, а также повреждение стройматериалов, которые долгое время оставались под дождем, что негативно сказалось на их прочности.

Подрядчик отказался устранять последствия, заявив, что в документации не было указано, что перекрытия выполнены из дерева, а не из железобетона.

Александр Хинштейн потребовал от подрядчика устранить последствия обрушения потолка до начала учебного года. Однако выяснилось, что средств на ремонт у компании больше нет.

Несмотря на это, Хинштейн заявил, что данное обстоятельство не должно препятствовать восстановлению школы.

— Могу вам только предложить продать почку или сразу обе. Но проблему вы должны будете устранить! От этого зависит ваша судьба, — цитируют Хинштейна «Курские известия».

Ранее в Юрге Кемеровской области в одной из школ прямо во время урока рухнул потолок.