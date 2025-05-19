В ЦИК рассказали, как изменятся выборы в России

На участках для голосования избиратели не смогут узнать биографии кандидатов, а фото и видеосъемку на участках в воинских частях разрешат только с разрешения военных. О нововведениях в избирательное законодательство, которые будут применяться в единый день голосования в 2025 году, зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев рассказал на совещании в Совете Федерации 19 мая.

Госдума 14 мая приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании системы выборов депутатов, напомнил Николай Булаев. В частности, указано, что дополнительные выборы не будут проводить в год, предшествующий году основных выборов. Это, по словам зампреда ЦИК, позволит сэкономить бюджетные деньги. В настоящее время вакантны мандаты в семи округах — депутатов Госдумы в них будут выбирать только в 2026 году.

Дополнительные выборы не будут проводить за рубежом, а на участках для голосования разместят информацию о первых пяти кандидатах из партийного списка. «Это позволит сделать бюллетени для голосования удобными, упростит процесс их печатания», — объяснил Николай Булаев. Он также напомнил, что избиратели за рубежом считаются приписанными к федеральному избирательному округу и не выбирают одномандатников. По данным ЦИК, в голосовании за пределами России по выборам депутатов Госдумы участвуют в среднем около 250 тысяч человек.

Кроме того, представители партий не смогут препятствовать видеосъемке партийных мероприятий представителями Минюста. Предусмотрена возможность дистанционного открытия специального избирательного счета. При проведении электронного голосования должна быть обеспечена возможность использования бумажных бюллетеней. Появилась возможность подачи обращений в ЦИК в электронном виде — через портал госуслуг.

На выборах депутатов Госдумы сведения о доходах и имуществе кандидатов, включенных в федеральные списки, будут размещаться только на сайте ЦИК — специальное печатное издание выпускать не будут, что также позволит сэкономить миллионы рублей, добавил Николай Булаев.

На стендах на избирательных участках будут размещать не биографические данные кандидатов из федерального списка, а только их имена, фамилии и отчества. Фото и видеосъемку в воинских частях смогут проводить представители аккредитованных СМИ и только по согласованию с командирам части. Схемы избирательных округов на выборах в Госдуму будут обновлять один раз в пять лет, а не в десять, как было раньше.