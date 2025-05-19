В России начали готовить проект о наказании за отрицание геноцида советского народа

Госдума готовит законопроект, который введет наказание за отрицание геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, чьи слова приводит ТАСС.

© Lenta.ru

Парламентарий заявила о подготовке документа во время Петербургского международного юридического форума.

«Мной и моими коллегами готовится данная законодательная инициатива, об ответственности за отрицание геноцида» ,— сказала Яровая.

Депутат также попросила Министерство юстиции, а также Следственный комитет России поддержать законопроект.

В апреле Государственная Дума приняла закон, который закрепляет понятие «геноцид советского народа». Кроме того, в законе прописаны формы увековечивания памяти жертв геноцид. К ним отнесли захоронение, поисковые работы, установку памятных знаков, создание музеев и выставок, произведения искусства и литературы.