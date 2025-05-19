В Госдуме поддерживают идею ужесточения ответственности для иноагентов

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев поддерживает предложение Минюста РФ об ужесточении санкций за нарушения для иностранных агентов, соответствующие изменения необходимо внести в Уголовный кодекс РФ.

"Следует согласиться с Министерством юстиции РФ, с которым мы работаем в тесном взаимодействии, и поддержать их предложение о пересмотре размеров санкций для иноагентов. <…> С учетом зарубежного опыта, а также текущих вызовов и угроз безопасности и суверенитету страны, полагаем необходимым внести в Уголовный кодекс РФ поправки, устанавливающие санкции к иностранным агентам выше ныне действующих", - сказал Пискарев, его слова приводятся в телеграм-канале комиссии.

Он отметил, что российское законодательство относится к иноагентам "весьма лояльно".

"Правоприменительная практика показывает, что действующие механизмы привлечения их к ответственности не позволяют в полной мере обеспечить исполнение требований закона", - подчеркнул депутат.

Пискарев добавил, что комиссией изучены мировые модели регулирования деятельности иноагентов. Так, в США, Австралии и Великобритании за несоблюдение обязанностей иностранных агентов предусматривается более жесткое, чем в России, уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

О необходимости ввести уголовную ответственность за несоблюдение закона об иностранных агентах заявил заместитель министра юстиции Олег Свириденко на сессии Петербургского международного юридического форума. В российском законодательстве штрафные санкции за такие нарушения для физических лиц составляют от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а уголовная ответственность в виде двух лет лишения свободы может наступить только в случае неоднократного нарушения закона в течение календарного года. Свириденко выразил надежду, что депутаты поддержат предложение Минюста.