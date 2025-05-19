Путин посетит Сириус

Президент России Владимир Путин 19 мая посетит федеральную территорию «Сириус». Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, глава государства в понедельник будет работать в Сочи и заниматься делами Сириуса.

«Сириус, собственно, это его задумка, его реализация. И, конечно же, президент, возглавляя попечительский совет, который он сегодня проведет, постоянно держит под своим контролем то, как Сириус развивается», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что на заседании попечительского совета участники обсудят планы дальнейшего развития, которые, по его словам, обширные.