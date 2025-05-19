Толстой прокомментировал свои слова про поправки в Конституцию РФ

Поправки в Конституцию России будут зависеть от меняющихся запросов общества страны. Об этом в беседе с URA.RU отметил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя свои слова о внесении возможных новых поправок в высший нормативно-правовой акт страны.

Он уточнил, что в состав РФ еще в 2022 году вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, что также может быть отражено в документе.

"Речь шла о том, что законы и Конституция меняются вместе с обществом, отвечая на запросы граждан. В ходе СВО в Россию вошли новые регионы, например", — заявил российский парламентарий.

Ранее Толстой заявлял о том, что Конституцию страны будут ждать существенные изменения. По его словам, они в будущем могут быть более значительными, чем были ранее.