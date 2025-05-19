Несколько стран Запада утрачивают сегодня иммунитет от "коричневой чумы", выработанный после Второй мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

"К сожалению, сегодня в ряде государств Запада утрачиваются остатки иммунитета от "коричневой чумы", выработанного в результате страданий и бед, принесенных войной. Несоблюдение ключевых принципов Устава ООН, таких, например, как суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела - это удар по наследию Победы", - отметил он.

Министр назвал западное "пренебрежение итогами Нюрнбергского трибунала, включая героизацию нацистских коллаборационистов" предательством и оскорблением памяти бесчисленных жертв нацизма.