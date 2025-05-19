В Госдуме допустили новое изменение Конституции России

Конституцию России ждут существенные изменения в связи с новыми запросами общества, возникшими в том числе и из-за спецоперации. Такое заявление на Петербургском международном юридическом форуме сделал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

При этом политик подчеркнул, что поправки в основной закон страны могут оказаться более значительными, чем те, что были приняты ранее.

«Уверен, что эти изменения еще нам предстоят. И, может быть, они будут гораздо более существенными, чем те, которые мы обсуждали пять лет назад», - отметил Толстой.

Напомним, что в 2020 году в ходе своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию. Глава государства также объявил о необходимости бороться с бедностью и анонсировал ряд мер по повышению рождаемости в стране, в том числе повышение выплат.

1 июля того же года поправки были приняты в ходе общероссийского голосования. Согласно официальным результатам, 77,92% граждан России поддержали их, а 21,27% — высказались против.