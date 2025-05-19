В Кремле оценили роль США в украинском урегулировании

Россия высоко оценивает посреднические услуги США в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Но если посреднические услуги США, а мы их высоко ценим, мы признательны американской стороне, если они действительно помогут нам достичь наших целей мирными средствами, значит, естественно, это является предпочтительным», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что Москва настаивает на политико-дипломатическом решении конфликта.

В Кремле высказались о методах достижения целей СВО

14 мая пресс-секретарь российского лидера заявил, что восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном и урегулирование конфликта на Украине являются двумя не зависящими друг от друга вопросами.