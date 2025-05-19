В Кремле прокомментировали возможный визит Уиткоффа в Россию

Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию может быть согласован в кратчайшие сроки при наличии необходимости. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«По мере необходимости эти визиты согласовываются моментально, выполняются моментально. Здесь нет никаких проблем», — ответил представитель Кремля на соответсвующий вопрос.

При этом в Кремле опровергли сообщения о том, что Уиткофф якобы планировал посетить Россию в период майских праздников.

Ранее Уиткофф интервью ABC News заявлял, что администрация США смогла сблизить позиции Москвы и Киева в вопросе урегулирования украинского кризиса.