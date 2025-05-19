Организация возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа зависит от их личных договорённостей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В то же время Песков подчеркнул, что встреча Путина и Трампа должна стать результативной, поэтому должна быть хорошо подготовлена.

Представитель Кремля также уточнил, что телефонный разговор Путина и Трампа пройдёт 19 мая в 17:00 мск.

Раскрыта позиция Трампа по «сокрушительным санкциям» против России

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным.