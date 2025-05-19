Захарова указала на вмешательство Франции в дела Румынии

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова о просьбах руководителя французского Главного управления внешней разведки Николя Лернера повлиять на выборы в Румынии. По ее словам, речь идет о вмешательстве Франции во внутренние дела этой страны.

Ранее Дуров на своей странице в Х сообщил, что этой весной Лернер попросил его "заставить замолчать румынских консерваторов в преддверии выборов", на что ему ответили отказом.

"Это уже не только про грубое попрание свободы слова и нарушение прав человека во Франции. Данное обвинение намного тяжелее: речь идет о прямом вмешательстве во внутренние дела суверенного государства и о манипулировании основополагающим демократическим механизмом - выборами", - сказала дипломат "Известиям".

На прошедших в Румынии 18 мая выборах победил независимый кандидат Никушор Дан. Он получил 53,60% голосов избирателей после обработки 100% бюллетеней. Его соперник, лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион, получил 46,40% голосов. Таким образом, Дан будет главой государства ближайшие пять лет.