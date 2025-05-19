В Госдуме прокомментировали возможный запрет «Гарри Поттера» за пропаганду чайлдфри

Заместитель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов оценил вероятность запрета серии фильмов «Гарри Поттер» и сериала «Игра престолов» в России. Его комментарий приводит «Ридус».

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Депутат отметил, что не смотрел «Игру престолов», однако знаком с франшизой о юном волшебнике.

«Что касается фильмов о Гарри Поттере, то я не увидел там пропаганды чайлдфри», — заявил он.

Свинцов усомнился в том, что эти картины запретят на территории РФ.

Ранее сообщалось, что популярные фильмы и сериалы могут заблокировать на территории России за пропаганду запрещенной идеологии чайлдфри. По мнению «Парламентской газеты», под новые правила могут попасть культовые сериалы «Игра престолов» и «Секс в большом городе», а также серия фильмов «Гарри Поттер».