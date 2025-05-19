Лавров 20-21 мая посетит Армению с рабочим визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Ереван 20–21 мая с рабочим визитом. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

В ходе визита Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.

В МИД РФ рассчитывают, что визит Лаврова в Армению будет способствовать укреплению политического и межведомственного диалога с Ереваном.

15 января министр обороны республики Сурен Папикян заявил, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне. Он подчеркнул, что Армения де-факто никакого участия в ОДКБ не принимает, но республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

Служба внешней разведки Армении в своем докладе сочла маловероятным, что в 2025 году Ереван разморозит членство в ОДКБ. В СВР добавили, что продолжат подвергать сомнению авторитет данной структуры безопасности.