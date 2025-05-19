В России высказались о привлечении мигрантов из Северной Кореи к работе в стране

Председатель комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников выступает за привлечение трудовых мигрантов из Северной Кореи для работы в России. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Я всегда настаивал на том, чтобы им можно было бы разрешать, и они в этом смысле для России никогда не бывали проблемой изнанки миграционной. Я и сейчас выступаю за то, чтобы их привлекать. Помните, они в Москве строили, но потом из-за неких санкций, связанных с Советом Безопасности [ООН], они были удалены», — сказал Калашников.

Он призвал после заключения соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, тем более после участия в СВО северокорейцев, дать возможность им работать в России.

"Отменить мы же не можем формально даже санкции ООН. Это единственные санкции, которые мы признаем в России, если они принимаются консенсусом, тем более Советом Безопасности, то есть нами. Но надо выходить из этой ситуации достойно, по сути говоря, [корейцы] оказались одни из немногих союзников, которые решили свои жизни положить за нас"Леонид Калашников депутат

На вопрос, заменяются ли мигранты из стран СНГ гражданами других государств, в том числе из Африки, он ответил, пока нет и о таких намерениях не слышал.

Депутат Ярослав Нилов, со своей стороны, считает, что присутствие северокорейских рабочих в российском экономике полезно, в том числе потому, что они более законопослушны.

«Считаю, что их присутствие полезно с точки зрения того, что они приезжают сюда по рабочей визе, а рабочая виза — это самый действенный механизм регулирования трудовой миграции с точки зрения его целевого назначения. Второе — надо понимать все-таки их менталитет, их культуру. Вы слышали скандалы, связанные с тем, что корейские мигранты кого-то избили, изнасиловали? Вот вам и ответ, если проанализировать информационную среду», — сказал депутат.

По его словам, российский рынок труда действительно нуждается в ресурсах.

Согласно санкциям Совбеза ООН против КНДР, странам-членам запрещено брать корейцев на работу. Россию им предписали покинуть еще в 2019 году.

Как сообщало южнокорейское агентство «Ёнхап», в прошлом году в Россию въехали 13 тысяч 221 гражданин Северной Кореи, что примерно в 12 раз больше, чем в 2023 году. Среди тех, кто въехал в Россию в прошлом году, 7 тысяч 887 человек заявили, что приехали с образовательными целями. Это может говорить о том, что Северная Корея использует студенческие визы, чтобы отправлять соседям рабочую силу, предполагает «Ёнхап».