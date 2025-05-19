Володин встретился с президентом Киргизии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 19 мая встретился в Бишкеке с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом политик сообщил на заседании Совета ПА ОДКБ.

«Только что сейчас встречались с президентом Кыргызстана, обстоятельно обсудили вопросы развития парламентского измерения организации Договора о коллективной безопасности», — сказал Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что парламентарии стараются сделать все для того, чтобы законодательно обеспечить реализацию договоренностей, достигнутых на уровне глав государств.

С официальным визитом в Киргизию Вячеслав Володин прибыл 18 мая. В понедельник, 19 мая, в Бишкеке под его председательством проходит заседание Совета ПА ОДКБ. Должность председателя Парламентской Ассамблеи объединения Вячеслав Володин занимает с 2016 года.